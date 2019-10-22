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вторник, 22 октября 2019 14:33

Прощание с Тарасом Кутовым проведут в среду в клубе Кабмина

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Прощание с Тарасом Кутовым проведут в среду в клубе Кабмина
Прощание с Тарасом Кутовым состоится 23 октября в Киеве. Фото: agropolit.com

В Киеве проведут открытую церемонию прощания с экс-министром Тарасом Кутовым, который погиб в авиакрушении.

Об этом со ссылкой на друга Кутового, заместителя председателя Полтавской облгосадминистрации Романа Товстого сообщает УНИАН.

Церемония прощания состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 ча в клубе Кабинета министров Украины по улице Институтской, 7.

Погиб Тарас Кутовой 21 октября около 16:00 в результате авиакатастрофы. Вертолет, который он пилотировал, разбился на окраине села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. Сообщалось, что экс-министр направлялся из Киева в Луховицкий район на бизнес-встречу. В кабине был один.

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Тарас Кутовой родился в 1976 году в Полтавской области. Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, входил в состав комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. С 2016-го по 2018-й был министром аграрной политики и продовольствия Украины. Работал аудитором в международном фонде "Возрождение", финансовым директором Всеукраинского фонда "Шаг за шагом" и ЗАО "Инвестиционная компания "XXI век" и президентом аграрной компании "Райз".

Кутовой был признан лучшим финансовым директором Украины по оценкам Международного института Адама Смита, вошел в десятку лучших финансистов Украины по версии журнала "Компаньон", его называли лучшим аудитором Украины.

По факту падения летательного аппарата открыли уголовное производство.

В вертолете, который разбился в селе Тарасенково на Полтавщине, находился бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Эксперты при осмотре констатировали, что его тело очень обгорели, а одна сторона головы и лица счесана.

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