Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту

В прошлом году в РФ трудились 14,8 тыс. украинцев. Фото: korupciya.com

За год количество украинцев, которые едут на заработки в Россию, сократилось втрое.

Об этом свидетельствует российский Госстат.

В 2017 году в Российской Федерации насчитали 47,7 тыс. трудовых мигрантов из Украины, в 2018 - 14,8 тыс.

Таким образом, Украина впервые с 2014 года перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию и опустилась на третье место. Первенство перешло Таджикистану и Казахстану.

Россияне отметили, что украинцы стали отдавать предпочтение для заработков западным странам.

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По оценкам правительства, на постоянной основе за границей находится 3,2 млн граждан Украины. Эта цифра является постоянной, но не фиксированной. В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. Больше всего украинцев работает в Польше - около двух миллионов человек.