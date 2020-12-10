Пропаганда России: Нацсовет проверит известный телеканал

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку телеканала "НАШ" через пропаганду Российской Федерации.
Внеплановая проверка пройдет в период с 24 декабря по 15 января, сообщают в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"10 декабря Национальный совет назначил внеплановую невыездную проверку деятельности ООО "НАШ 365"- спутниковый телеканал "НАШ". Основанием стало шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря по интернет-связи принял участие представитель так называемой ЛНР Родион Мирошник", - пишут в сообщении.
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С такой просьбой в Нацсовет обратилась СБУ и гражданин А. Петров.
В шоу "Пятница. Вечер" обсуждали реализацию Минских соглашений.
В передаче Мельник выразил недопустимы утверждение по поводу территориальной целостности Украины, а также пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО. По его словам, Украина не выполняет Минских договоренностей, а Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе.
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