Пройдут грозы: какой будет погода 23 июля

Украиной пройдут грозы. Фото с открытых источников.

Во вторник, 23 июля пройдут грозы. Температура воздуха ночью 13-19 ° С, днем ​ от 20 ° до 31 ° С.

Осадки прогнозируют в столице и во всех регионах страны, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во Львове столбики термометров ночью покажут 13-15 ° С, днем ​​- 22-24 ° С.

В Одессе - осадки. Ночью температура воздуха опустится до 18-20 ° С, днем ​​поднимется до 26-28 ° С.

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В Днепре дождь прогнозируют только днем. Ночью - без осадков. Ночная температура воздуха составит 15-17 ° С, дневная - 24-26 ° С.

В Харькове 23 июля - дожди, температура 28-30 ° С тепла.

На Закарпатье - дожди и грозы в течении всех суток. Ночью температура воздуха составит 15-17 ° С, днем ​​- 21-23 ° С.

В Киеве 23 июля дождь ожидается в течение суток. Температура воздуха ночью будет достигать 13-15 ° С, днем ​​- 22-24 ° С.

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