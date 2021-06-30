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среда, 30 июня 2021 05:19

Производитель одной из вакцин заявил об эффективности против "дельта"-штамма Covid-19

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Производитель одной из вакцин заявил об эффективности против &quot;дельта&quot;-штамма Covid-19
Moderna эффективна против штамма коронавируса "дельта". Фото: Reuters

Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от Covid-19 эффективна против вариантов коронавируса, в частности против более заразного штамма "дельта".

"В результате вакцинации препаратом от Covid-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта", - говорится в пресc-релизе, опубликованном на сайте компании.

Cогласно проведенному анализу, по варианту "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "дельта".

"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от Covid-19 компании Moderna будет защищать от новых выявленных вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

"Эти цифры говорят о важности продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.

В Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

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Ученые исследовали эффективность и безопасность для детей китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и в Украине. Она выработала иммунитет к вирусу почти в 100% случаев.

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Дата
30
июня

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

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