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пятница, 03 сентября 2021 20:23

"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова

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&quot;Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой&quot; - Гундорова
Тамара Гундорова: "Для развития науки нужны инфраструктура, новейшие технологии и человеческий капитал". Фото: Тарас Подолян

В Украине происходит обесценивание науки, поэтому ее финансируют по остаточному принципу. Руководящие должности до сих пор занимают старые кадры, не воспринимающие новаций. В то же время молодые украинские ученые, получившие опыт за рубежом, возвращаются в Украину делиться знаниями.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученая Тамара Гундорова.

"В СССР наука была заидеологизирована и направлена на развитие военного сектора, поэтому хорошо финансировалась, – говорит она. – Переформатирование сложное, о чем свидетельствует опыт Академии наук. В то же время наука обесценилась в обществе, поэтому на нее выделяют мизерные деньги. А из ничего не может родиться что-то".

Многие ученые выехали на Запад и там сделали карьеру. Для развития науки нужны инфраструктура, инструменты, новейшие технологии, а главное – человеческий капитал, отмечает ученая.

"В 1990-е годы из Академии наук вымылся средний слой ученых. Наиболее прогрессивные и трудоспособные пошли на преподавательскую работу. Остались молодые и старшие. Последние не воспринимали новации, но до сих пор занимают руководящие должности. Сейчас происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой. Видим дилетантство, квазинауку, плагиат. Но для власти это не проблема", – отмечает она.

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Депутат "Оппозиционные платформы – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. После этого некоторые ученые сожгли свои дипломы в знак протеста. И таких скандалов много – среди политиков, бизнесменов, руководителей, рассказывает Гундорова.

"Это старая советская традиция – иметь ученые "корочки". К сожалению, уровень научных защит размывается, они приобретают массовый характер и становятся имитацией. Как член Научного комитета, я также пыталась донести до власти, какие должны быть изменения на ниве украинской науки. Для прогресса наука должна развиваться снизу и иметь поддержку сверху", – утверждает она.

Несмотря на все проблемы Украина имеет и научные достижения. У нее высокий человеческий капитал, образованные и культурные люди, есть научный уровень, прежде всего гуманитарный, считает ученая.
"Наши ученые за рубежом получают признание. Выросло поколение, которое знает языки и стажируется на Западе. Возникла даже традиция "возвращения в Украину" – ученые, получившие образование и работают за рубежом, приезжают, чтобы создавать здесь школы, набирают группы и приобщаются к разработке новых тем. Они – мост между западной и отечественной науками. Это перспективно. В каждой сфере есть достижения. Но они единичны", – заключает она.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

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