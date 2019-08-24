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суббота, 24 августа 2019 09:45

Прогноз погоды на 24 августа: День Независимости будет солнечным и жарким

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Прогноз погоды на 24 августа: День Независимости будет солнечным и жарким

Погода в Украине в субботу, 24 августа, будет солнечной, преимущественно сухой и достаточно жаркой. Незначительные летние грозы возможны лишь в западных областях.

отмечает, что в субботу украинцы почувствуют настоящую жару – местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов тепла, - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

День Независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла. 24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди, – отметила синоптик.

Несмотря на солнечную погоду, жителям восточных, центральных и южных областей будут немного досаждать сильные порывы ветра. Несмотря на это, температура воздуха будет комфортной.

Теплее всего будет в южных и восточных областях у моря – +29+34 градуса. Немного прохладнее будет на Западе и в Центре – +26+30 градусов. В то же время в северных областях столбики термометров покажут комфортные +27+29 градусов.

В Киеве на День Независимости будет сиять солнце и радовать жителей и гостей столицы летним теплом. Дождя не предвидится, а температура воздуха будет достигать +25+27 градусов, - добавила синоптик.

Самым жарким днем в Киеве считают 13 августа 2010 года. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.

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Дата
24
августа

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