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среда, 09 сентября 2020 07:00

Прогноз на 9 сентября: для кого среда будет наиболее удачным днем недели

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Прогноз на 9 сентября: для кого среда будет наиболее удачным днем недели
Это хорошее время для начала нового курса обучения. Фото: pixabay.com

9 сентября друзья и знакомые будут пытаться устроить вашу личную жизнь. Вежливо откажитесь от навязанного знакомства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Посаженные в этот день растения хорошо примутся, - говорит астролог. - Это подходящее время, чтобы собирать урожай и делать заготовки на зиму. Активизируется творческое мышление. Создавайте что-то интересное и полезное. Создавайте смелые идеи. Читайте. Переписывайтесь с интересными людьми. Обновляйте интерьер своего жилья и офиса. Наслаждайтесь шедеврами искусства. Выражайте свои чувства в стихах. Будьте щедрыми на сочувствие и открытость. Это хорошее время для начала нового курса обучения. Наиболее удачной на этой неделе среды будет для Овнов, Скорпионов и Водолеев".

Овен

Уровень доходов растет. Однако могут возникнуть проблемы с получением наличных. Выбирайте безналичную форму расчета. Отложите покупку бытовой техники.

Телец

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имейте запас денег на срочные расходы. Ищите дополнительные источники прибыли. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Близнецы

Кошелек будет оставаться полупустым. Старайтесь вовремя оплачивать счета. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Рак

Доверять новым знакомым не стоит. Следите за своими вещами. После захода солнца вы можете понести значительные убытки.

Лев

Основные денежные операции проведите в начале дня. Далее вас могутсопровождать мелкие неудачи. Проверяйте сдачу на рынке.

Дева

Отстаивайте свои финансовые интересы. Выясняйте причины уменьшения заработной платы. Не позволяйте себя обмануть. Увеличатся расходы на нужды детей.

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Весы

Небольшими суммами прибыли будут поступать в течение дня. Не переживайте по поводу мелких финансовых неудач. В целом день выдастся неплохой.

Скорпион

В финансовых делах начнет везти. Будьте последовательны в своих расчетах. Позаботьтесь о разумном распределении средств.

Стрелец

Убыточный день. Только в вечернее время можно рассчитывать на приход денег. Не медлите с ремонтом сантехники.

Козерог

Коммерческая деятельность не будет успешной. Дополнительной прибыли не ожидается. Будет ощущаться дефицит средств. Но знакомые не оставят вас в беде.

Водолей

Вас ожидает значительный финансовый успех. Храните здравый смысл. Не вкладывайте свои средства в рискованные дела. Приобретение компьютеров желательно отложить.

Рыбы

Будет удерживаться невысокий уровень доходов. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. На ежедневные расходы денег хватает.

С 7 по 13 сентября отложите крупные покупки и переход на новое место работы. Астролог объяснила, почему делать это пока не стоит.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
09
сентября

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