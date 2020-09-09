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четверг, 10 сентября 2020 07:00

Прогноз на 10 сентября: астролог сделала неожиданный финансовый прогноз

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Прогноз на 10 сентября: астролог сделала неожиданный финансовый прогноз
Следите за курсом валют. Это неудачное время, чтобы покупать авто и недвижимость. Фото: pixabay.com

10 сентября длительное пребывание дома будет подавлять. Не отказывайтесь от публичной жизни. Вы будете душой компании. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Информацию, которая будет поступать в этот день, следует тщательно проверять, - говорит астролог. – Не верьте слухам. Принятые на скорую руку решения придется вскоре пересматривать. Возможны аварии в электросети. Будут возникать перебои в работе компьютеров. Отложите установку нового оборудования и приобретение офисной техники. Не стоит вкладывать куда-то деньги. Следите за курсом валют. Это неудачное время, чтобы покупать авто и недвижимость".

Овен

Переговоры по финансовым вопросам будут идти вяло. Интересных предложений со стороны партнеров не будет поступать. Расходы растут.

Телец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Избегайте задолженностей. Вовремя платите текущие счета. Будет ломаться техника. Пользуйтесь ею осторожно.

Близнецы

Вы можете не заметить серьезных ошибок в своих расчетах. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте финансовый баланс.

Рак

Небольшие финансовые операции будут проходить удачно. Делать значительный вклад в новые проекты не следует. Прибыль не оправдает ваших надежд.

Лев

Денежные переводы задерживаться. Заработанные средства поступят с опозданием. Придется воспользоваться сбережениями.

Дева

Финансовый вопрос будет стоять остро. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Возвращайтесь старые долги.

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Весы

Серьезных финансовых проблем не предвидится. Ваша материальная поддержка понадобится родным. Имейте денежный запас.

Скорпион

Используйте возможность значительно улучшить свое материальное положение. Будьте последовательны. Не спешите с принятием решений.

Стрелец

На ежедневные расходы денег хватает. Дополнительной прибыли не будет. Отложите покупку бытовой техники.

Козерог

Оформление имущественных поручений и наследства отложите до следующей недели. Часть своей прибыли отдайте на благотворительные дела.

Водолей

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время будет удерживаться низкий уровень заработка.

Рыбы

Критический день. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Старайтесь стабилизировать доходы. Избегайте штрафов. Без крайней необходимости деньги не тратьте.

Неделя с 7 по 13 сентября будет относительно спокойной. Хорошо будут работать парикмахеры, строители и архитекторы.

Автор: Gazeta.ua
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