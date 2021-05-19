Профиль Ленина и пионеры - депутат от "Батькивщины" поздравила ураинцев с коммунистическим праздником

Депутат Киевского городского совета от "Батькивщины" Богдана Тимощук поздравила украинцев с Днем пионерии.

Она опубликовала картинку с запрещенной коммунистической символикой в ​​Facebook, сообщили в "Честно Киев".

Автор: "Честно Киев" Скриншот сообщению с поздравлением на странице Тимощук в соцсети.

Тимощук была доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года на Подоле. На странице женщины есть также фото в вышиванке.

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"Интересно, поздравит ли она завтра киевлян с Днем вышиванки? Кого только набрали в киевскую "Батькивщину"?", - говорится в сообщении.

Депутат уже удалила сообщение и написала, что ее страницу якобы сломали.

"Друзья, мою страницу в Facebook "хакнули". О "пионерском задоре"я бы точно ничего не писала", - написала она в посте.

Тимощук с 1996 по 2016 занималась предпринимательством. С 2016 года работает руководителем тендерного отдела в "Инвест Систем Групп". Она входит в партию "Батькивщина". В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". Таким образом у нас запрещено производить, распространять, а также публично использовать символику коммунистического режима.