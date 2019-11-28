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четверг, 28 ноября 2019 18:08

Профессиональное юридическое сопровождение бизнеса от компании Patriot.Legal

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Каждое юридическое лицо нуждается в профессиональном юридическом сопровождении бизнеса. Заказать данную услугу в Украине можно в компании Patriot.Legal.

Профессиональное юридическое сопровождение бизнеса в Украине

 

Деятельность любой украинской компании должна осуществляться в соответствии с законодательством Украины. Принято, что за соблюдением буквы закона следит штатный юрист. Однако далеко не всегда юрлицу выгодно иметь такого сотрудника в штате. Более разумно воспользоваться помощью юридической компании на аутсорсинге. Качественное юридическом сопровождении бизнеса предоставит фирма Patriot.Legal: patriot.legal/ru/juridichnij-suprovid-biznesu/ — по ссылке детальная информация об условиях сотрудничества.

Профессиональное юридическое сопровождение на аутсорсинге

В Patriot.Legal работают юристы-профессионалы, которые готовы в любой момент защитить интересы клиентов на деловых переговорах, при взаимодействии с государственными органами, при реорганизации предприятия, при решении споров с работниками или контрагентами. Индивидуальный подход гарантирован в каждом случае.

Привлечение внештатных юристов имеет ряд важных преимуществ:

- при одновременном ведении нескольких предприятий юрист накапливает разносторонний практический опыт, что позволяет ему решать различные проблемы;

- интересы компании в ходе судебных разбирательств защищают квалифицированные юристы с обязательным статусом адвоката;

- при юридическом сопровождении бизнеса обязательно подписывается договор на оказание услуг, что защищает интересы каждой из сторон;

- юрист со стороны не является заинтересованным лицом, поэтому он трезво оценивает реальное положение дел в компании, замечает малейшие просчёты и учитывает все потенциальные риски.

Перечень услуг по юридическому сопровождению бизнеса

 

Компания Patriot.Legal комплексно подходит к оказанию правовых услуг для бизнеса. Для оказания максимально эффективной юридической поддержки бизнеса специалисты проводят полный юридический аудит.

Юридическое сопровождение бизнеса включает в себя такие услуги:

- проверка деятельности компании на соответствие трудовому законодательству: это позволяет обнаруживать проблемы и разрабатывать меры по минимизации потенциальных рисков;

- адвокатское сопровождение при проверках со стороны контролирующих органов включает анализ документации, подготовку пояснений, контроль за правомерностью действий проверяющих служб;

- помощь при заключении договоров с контрагентами (оферты, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, внешнеэкономические контракты);

- получение необходимых разрешений, лицензий, сертификатов, согласований и др.;

- претензионно-исковые работы;

- консультирование собственников бизнеса по вопросам заключения сделок, участия в тендерах, регистрации торговых марок, реорганизации, сокращения штата и т. д.

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