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суббота, 22 мая 2021 20:23

Продолжается война за независимость - что наиболее закалило украинцев

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Продолжается война за независимость - что наиболее закалило украинцев
Украинцев закаляют выборы - Петр Бурковский. Фото: Тарас Подолян

У нас все еще продолжается война за независимость. Надо ее выиграть, сохранить государство, жизнь людей, попробовать в этой ситуации сломать коррупцию и на бытовом, и на политическом уровне, рассуждает политический аналитик "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Только этот шаг принесет нам необходимы экономические ресурсы, чтобы дать возможность молодежи осталась в стране и рая выехали за предыдущие 30 лет, вернулись. В этом единственный шанс, что по завершении войны за независимость у нас будет смысл существовать дальше единственной страной и впоследствии праздновать и 60 лет независимости ", - считает.

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За время независимости нас закаляли каждые выборы.

"Происходила смены власти, руководство мирно переходило к оппозиции. 2013-2014 годы является исключением, но его спровоцировал сам Янукович, когда попытался установить авторитарный режим. Диктатура повалили и сразу состоялись свободные выборы. Нынешняя война за независимость нас тоже закалит".

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Скорее всего, следующим после Владимира Зеленского президентом станет человек из его окружения или из тех, которые способствовали его приходу к власти, считает Петр Бурковский.

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