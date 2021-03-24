Пробное ВНО состоится несмотря на "красные" зоны

Пробное ВНО состоится с дотрманням карантинных норм. Фото: www.slovoidilo.ua

Пробное ВНО в этом году пройдет в стандартном формате с соблюдением всех карантинных требований.

"Принятое постановление позволяет нам проводить пробное ВНО, основную сессию ВНО, вступительные экзамены в магистратуру даже в красных карантинных зонах. Всего для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 140 тыс. человек, это существенно меньше, чем в прошлом году", - говорит заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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В аудиториях во время ВНО будет находиться 15 человек и 2 инструкторов. Участники будут находиться на расстоянии 1,2 м друг от друга.

"Вопрос о формате проведения основной сессии ВНО будет рассматриваться на заседании Комитет ВР по образованию, науке и инновациям, которое состоится 24 марта. На заседании будет решаться вопрос о том, обязательным ли в этом году будет прохождение ГНА в форме ВНО для выпускников школ, лицеев , гимназий, студентов профессиональных и профессионально-технических учебных заведений", - говорит Вакуленко.

К сервису "Действие" могут добавить функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.