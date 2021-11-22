ПРК Javelin впервые применили в зоне ООС – СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 720
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 279
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 261
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 17058
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 6489
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2421
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 324
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6319
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4527
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Просмотров: 711
Фото
Все фото
19
11
8
12
105
&quot;Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира&quot;: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Участники акции под Офисом президента &quot;дали Ермаку 10 дней&quot;, чтобы ушел в отставку
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Видео
Все видео
Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"
Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4455
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1287
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2664
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1143
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 468
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 05:45

ПРК Javelin впервые применили в зоне ООС – СМИ

  Комментировать

Украинские военные впервые применили на Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен в Twitter.

Свое заявление журналист сделал после публикации интервью, которое он взял у главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", - написал Олтмен.

 

Когда и при каких обстоятельствах был использован Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил, не указано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С украинскими двигателями: Минобороны приобретет еще партию Bayraktar

Украинские военные усилили опасные участки границы с Беларусью новейшими комплексами РЭБ "Буковель-AD R4".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ПРК Javelin впервые применили в зоне ООС – СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 17058
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 10044
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 9333
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 8542
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 8370
Общество
Гороскоп на 22 ноября: назвали знаки, которые любят нарушать правила
Гороскоп на 22 ноября: назвали знаки, которые любят нарушать правила
 Просмотров: 27
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 720
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
11
 Просмотров: 279
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 1764
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
8
 4 Просмотров: 3700
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
8
Порошенко обратился к украинцам
5
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
Голосов: 57576
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть