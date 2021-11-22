ПРК Javelin впервые применили в зоне ООС – СМИ

Украинские военные впервые применили на Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен в Twitter.

Свое заявление журналист сделал после публикации интервью, которое он взял у главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", - написал Олтмен.

Когда и при каких обстоятельствах был использован Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил, не указано.

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