Приватбанк осуществит масштабные изменения

ПриватБанк запускает обновление Фото: Itc

Приватбанк анонсировал выход новой версии мобильного приложения Приват24.

Когда именно приложение запустят в тестовом режиме, рассказал генеральный директор Приватбанка Петр Крумханзл, пишет РБК-Украина.

Приватбанк для новой версии мобильного приложению не будет использовать цифровое ядро Corezoid, которое было разработано еще до национализации. В марте, как рассказал Крумханзл, было начато этап тестирования, а основной запуск запланирован на конец лета 2019-го.

"В ближайшее время бета-версия системы будет доступна всем желающим. Перфекционизм в вопросе запуска новой системы вполне оправдан, мы предлагаем клиентам почти идеальный продукт", - отметил генеральный директор Приватбанка.

Пресс-секретарь Приватанка Олег Серга рассказал, что работы над новым мобильным приложением будут проводится в 3 этапа.

"Первый - это закрытый бета-тест нового приложения, и он уже начался. Второй этап начнется в мае - это открытый бета-тест, который проведут уже с участием клиентов. Они смогут выбрать для пользования старую или новую версию программы. После этого в конце лета будет третий этап - это полный переход на новую систему", - отметил он.

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Серга добавил, что пользователи от перехода не пострадают, поскольку о технические работы будут предупреждать заранее.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, обсудили финансовую ситуацию в Украине и необходимость дальнейших реформ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лагард отметила макрофинансовую стабильность и успешное функционирование банковской системы страны.