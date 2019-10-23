ПриватБанк не будет будут возвращать Коломойскому - ОП

В ОП сделали заявление о судьбе ПриватБанка. Фото: president.gov.ua

ПриватБанк не будут возвращать его бывшим владельцам - бизнесменам Игорю Коломойскому и Андрею Боголюбову.

Об этом шла речь на встрече председателя Офиса президента Андрея Богдана с послами стран G7, передает пресс-служба ОП.

Как отмечается, стороны акцентировали особое внимание на переговорах с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств из обанкротившихся банков.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинском. Мы считаем, что пусть какими будут решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - говорится в сообщении.

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Также собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Украинская сторона проинформировала о приоритетах и ​​дальнейших шагах по инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлингу НАК Нафтогаз Украины (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить 10,9 млн фунтов стерлингов, или $14,01 млн судебных расходов. Решение принял Апелляционный суд Англии и Уэльса.