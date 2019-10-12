Пристайко не видит необходимости общаться с Лавровым

Пристайко не собирается разговаривать с Лавровым. Фото: Reuters

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об отсутствии необходимости общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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"Разговор с Лавровым не состоялась. Не могу сказать, что и я особенно спешу. На этом этапе мы не видим необходимости в поддержке и развитии этого канала коммуникации", - заявил он.

Новый этап обмена пленными с Россией находится на завершающей стадии. Он будет касаться трех групп людей. Однако в Министерстве иностранных дел не готовы говорить о возможных датах обмена. Об этом заявил руководитель ведомства Вадим Пристайко.