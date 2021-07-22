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пятница, 23 июля 2021 06:33

Приметы и традиции украинцев: какой народный праздник отмечаем 23 июля

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Приметы и традиции украинцев: какой народный праздник отмечаем 23 июля
Предки верили, что 23 июля идут сильные летние грозы. Фото: pixabay.com

В народе 23 июля почитается Антоний Громоносець. Считается, что в этот период очень сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом.

В народе верили, что гром происходит от борьбы драконов между собой.

Наши предки сегодня особое значение придавали грому. Если день святителя был в среду или пятницу, и в этот день звучали грозовые раскаты - это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким - ждали тихого дождя, а если громким - готовились к ливню.

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В народе появление грома объясняли тем, что святой Илья ездит по небу на колеснице с огненными конями, или что Илья или Бог бросают с неба на землю камни. Также славяне верили, что гром и молния происходят от борьбы змей-драконов между собой. Повсеместно у наших предков было верование, что Бог, святой Илья или небесный змей громом, поражают дьявола, черта, которые забираются в воду, под дерево или под камень.

Именно поэтому во время грозы людям нельзя прятаться под деревом или в воде. По представлениям славян, нельзя сидеть на пределе, потому что там водятся черти. Считается, что молния не бьет в некоторые деревья, крапиву, в дом, в котором есть гнездо аиста. Наши предки знали, что гром не бьет в орех, поэтому в грозу опоясывались ореховой веткой.

Мужчина, которого убило громом, мог считаться и счастливым праведником и грешником, в котором скрывался бес. Дерево, пораженное громом, не употребляли для строительства или на дрова, но иногда ему приписывали целебные свойства. Так, когда треской такого дерева лечили зубную боль. Дом, загорелся от молнии часто запрещалось тушить водой, а молоком от черной коровы, кислым молоком или специальной сывороткой тушили.

Что нельзя делать 23 июля

С древних времен 23 июля, было запрещено ругаться, ссориться, кричать и даже громко разговаривать, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Нельзя в этот день ходить в грязной одежде и стричь волосы, чтобы не заболеть и не укоротить свою судьбу.

Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси. Святой Антоний родился в 983 году, в Любече на Черниговщине. Он хотел увидеть места земной жизни Иисуса Христа и посетил Палестину.

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Дата
23
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