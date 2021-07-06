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вторник, 06 июля 2021 06:30

Приметы 6 июля - накануне Ивана Купала гадают и готовятся к поиску магического цветка

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Православная церковь 6 июля чтит память мученицы Агриппины. В народе сегодня отмечают день Аграфены Купальницы.

Этот праздник отмечают накануне Ивана Купала. Сегодня нужно обязательно попариться в бане и искупаться в реке. Предки считали, что так можно вылечить болезни и омолодиться.

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6 июля девушки проводили обряд, который назывался "обетной кашей". Собирались с подругами и толкли в ступе ячмень, из которого варили кашу. Веровали, что блюдо полезно для женского здоровья.

На Аграфену сеяли репу, чтобы был хороший урожай. Также прятали скот, чтобы защитить от нечисти. Детей водили мыться к истокам - хотели укрепить здоровье.

Автор: pinterest.com
  Право носить венок имеет незамужняя девушка.
Право носить венок имеет незамужняя девушка.

В ночь с 6 на 7 июля принято гадать и осуществлять магические обряды. Существует легенда, будто в ночь на Купала в лесу цветет цветок папоротника. Его от людей бережет нечистая сила. У того, кто найдет колдовское растение, сбудутся все желания.

До 7 июля нельзя купаться, ведь магические существа могут погубить человека. Боялись русалок, которые в эту ночь могут защекотать и забрать с собой на дно. Сегодня нельзя ничего отдавать из дома, ведь семья может потерять достаток.

Гадание на венках:

Незамужние девушки плетут венки из 12 лечебных трав, бросают в воду, а парни их впоследствии достают. Куда венок поплывет - оттуда и придет суженый. В венок нужно вставить зажженную свечу.

Если венок быстро тонет - в этом году девушка не выйдет замуж. Свеча гаснет - суженый разлюбил. Венок пристал к берегу - плохой знак.

Гадание на воске:

Восковую церковную свечу поломать на части и растопить в ложке над огнем от купальского костра. Загадать вопрос, который интересует. Вылить в чашку с холодной водой. Фигурку из воска надо держать перед огнем и смотреть на тень от нее. Что человек видит, то и будет ответом.

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Старинное толкование фигур:

- кольцо или корона - к скорой свадьбе;
- сундук или кошелек - богатство;
- сердце - крепкая любовь;
- флаг - нежданный гость;
- звезда - удача;
- цветок - новый поклонник;
- человек - хороший друг,
- волнообразная фигура - исполнение желаний;
- полосы - приятное путешествие.

Гадание по кругам на воде:

В миску надо набрать воды и спросить: "Вода, вода, быть нам с милым вместе навсегда?". Затем бросьте в воду камешек. Четное число кругов - желание исполнится, нечетное - не сбудется.

Гадание на суженого:

Девушка должна выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины его имя. Именно так будут звать ее будущего жениха.

Также можно написать разные имена на листах бумаги и перед сном положить под подушку. Какое имя утром достанет девушка - такое имя будет у суженого.

Народные приметы:

- Если идет дождь - через пять дней будет солнечная погода.

- Не слышно пение соловья - скоро поспеет ячмень.

- После дождя радуга долго держится - до влажной погоды.

- Вечером на ясном небе звезды сверкают - будет дождь.

Тайком от парней в течение дня девушки плели венки. Количество их может быть различна: один, два, три.

Лечебные травы: мята, мелисса, любисток, душица обыкновенная, пажитник, зверобой, анис, валериана, шалфей, тимьян, тархун, ромашка, лаванда, одуванчик, василек, боярышник.

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Дата
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