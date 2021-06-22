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среда, 23 июня 2021 06:30

Приметы 23 июня - сегодня день несчастий

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Приметы 23 июня - сегодня день несчастий
Сегодня ходят к воде. Фото: pixabay.com

Сегодня в народные отмечали Тимофея в честь святого епископа Тимофея Прусского.

23 июня считали тяжелым днем, мол, в это время по земле начинают бродить призраки. Несчастье на Тимофея обещали одета наизнанку одежду, треснувшее коромысло, разбитое зеркало, колесо, что отвалилось от транспорта. Но сегодня советовали ходить к воде. Крестьяне купались в реках, топили бани, заготавливали веники на весь год.

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Народные приметы на 23 июня

Во время грозы белые облака идут перед синими - будет град.

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

Пауков не видно - к перемене погоды.

Если в этот день по полю стаями бегали мыши - это обещало голодный год.

Если вороны стаей летели через леса - это означало, что будет болезненный год.

Сегодня, 23 июня, День Ангела отмичают владельцы имен Антонина, Василий, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Это особый день, поэтому именинники должны сходить в церковь и помолиться своему духовному покровителю, а родные и друзья должны обязательно поздравить их с праздником. Для этого Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления на любой вкус.

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