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суббота, 22 мая 2021 08:14

Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет

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Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Предки верили, что если сегодня пойдет дождь, значит будет хороший урожай

Сегодня второй раз в году чествуют святого Николая Чудотворца. Вспоминают перенесения его мощей в итальянский город Бари из провинции Ликия, которая существовала в Римской империи.

В народе праздник называют по-разному - "Весенний Николай", "Летний Николай", "Ярый Николай", "Теплый Николай". Предки считали, что этот день никогда не бывает холодным.

Сегодня было принято впервые в году выводить лошадей на пастбище. Также на Николая начинали сеять гречку.

Основные суеверия и приметы 22 мая, которых придерживались наши предки:

На Николая нельзя брать в руки ножницы, или стричься.

Нельзя отказывать никому, кто попросит помощи. В противном случае семь лет будете терпеть нищету и бедствия.

К празднику необходимо было раздать все долги. Тех, кто этого не сделал - ждет провальный финансовый год.

Если на Николая идет дождь - будет хороший урожай.

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Утренняя роса сегодня считается целебной. Наши предки старались ей умываться.

Сегодня удачный день для свадеб, ведь святой Николай считается покровителем молодоженов.

В этот день разрешается работать. В народе говорили, что "святой не любит беспорядка".

Николай - один из самых почитаемых святых в Украине. Кроме 22 мая, его еще вспоминают ежегодно 19 декабря. Считается, что в тот день он умер. Большая часть мощей святителя ныне хранится в итальянском городе Бари. Часть святых останков есть и на острове Лидо в Венеции. Те, кто к ним прикладываются, получают исцеление и помощь от святого, утверждают церковники.

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Дата
22
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