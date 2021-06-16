Приметы 17 июня: сегодня русалки устраивают гуляния

Красивых девушек обвивали ветвями и поливали водой. Фото: pinterest.com

Православная церковь 17 июня вспоминает святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Святой жил во времена царя Константина, имел дар предвидения.

Верующие называли святителя Навозником, ведь верили, что он был покровителем будущего урожая. Сегодня нужно обязательно удобрить землю. Обязательно приговаривали: "Без навоза-батюшки не жди на хлеб от земли-матушки".

В этот день звали ветер и просили его пригнать облака с дождем, чтобы иметь хороший урожай. Впереди был День Ивана Купала, а ему предшествовал так называемая Русальная неделя. Веровали, что эти мифические существа водят хороводы у озер, поэтому было запрещено купаться.

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17 июня красивых девушек обвивали ветвями и поливали водой. Так предки зазывали осадки для богатого урожая.

Сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем, ссориться с родными и давать деньги в долг. Сегодня может произойти эмоциональное выгорание, поэтому не стоит уделять много внимания работе.

Народные приметы:

- Ветер дует с севера - будет плохая погода.

- На Митрофана дождь - осадки будут еще два-три дня.

- Духота на рассвете - ждите непогоду.

Святитель Митрофан прожил 117 лет. Время своей смерти предсказал за 10 дней. Его мощи покоятся в Константинополе, в храме, что построили в его честь.