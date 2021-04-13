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среда, 14 апреля 2021 06:31

Приметы 14 апреля: как сегодня притянуть счастье в брак

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Приметы 14 апреля: как сегодня притянуть счастье в брак
Синее небо в теплой, но влажной погоды. Фото: dyvys.info

14 апреля православные христиане отмечают праздник Великий вторник. По церковному календарю отмечается святая Мария Египетская. Она была покровительницей женщин и этот день считается женским. Наши предки верили, что сегодня каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.

Кроме этого, существует еще много разных традиций которых придерживались наши предки. Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи 14 апреля.

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Сегодня люди отмывали входные двери водой с добавленным в нее вина и меда. К концу второй апрельской недели активно разливались реки выходили из берегов. Время считалось неприемлемым для рыбалки и походов в лес. Также в этот день святой молятся за благополучие, покровительство и чтобы брак был счастливым.

Кроме этого, если жена сегодня приготовит блины, смажет их медом и над ними прочтет специальную молитву святой Марии, а затем угостит ими мужа, то он станет любящим и заботливым в мире. Также приметы свидетельствуют, что семья будет счастливой, если весь этот день проведет вместе.

Народные приметы на погоду 14 апреля

Сырая погода - к урожаю грибов;

Гром гремит - к ясному теплого лета;

Молния сверкает, а грома не видно - к засушливого лета;

Разлив воды - до разнотравья и хорошего сенокоса;

Синие небо - к теплой, но влажной погоды;

Пчелы вылетели из ульев и дружественным роем кружат над ними - к ранней весне.

13 апреля по народному календарю судили о погоде. В православии в этот день чествуют преподобного Ипатия Чудотворца. Святой славился исцеление молитвами лечили слепых и людей которые страдают водянкой. Благодаря молитвам Ипатия Чудотворца много бесплодных женщин смогли забеременеть, а в кормящих грудью матерей повысилась лактация.

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Дата
14
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