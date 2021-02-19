"Примеси могут быть даже в уксусе" - на что жалуются украинцы

Количество жалоб растет из-за спроса на онлайн-покупки. Фото: pixabay.com

В Держпродспоживслужбу в 2020 году каждый день поступало около 60 жалоб в день.

Всего от потребителей поступило более 20,9 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений, рассказали председатель Держпродспоживслужбы Владислава Магалецкая, руководитель экспертно-аналитического отдела центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий и исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиян в эфире "Украинского радио" , передает "Общественное".

41,5% обращений были по поводу качества непродовольственных товаров, 29,5% - качества жилищно-коммунальных услуг.

За некачественные товары и услуги вернули 10,2 млн грн - 5,1% потребителей.

"Часть жалоб была личная. В основном люди жалуются на качество предоставления услуг или работ. 30% обращений касались коммунальных услуг, в частности воды, газа и отопления. Относительно продовольственных товаров, то нужно более качественно следить, когда покупаете товар в сетях или даже маленьких магазинчиках или раскладках. Обращайте внимание на маркировку и срок реализации", - сказала Магалецкая.

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Ведомство работает над тем, чтобы предоставить возможность потребителям отправлять электронные обращения, поскольку сейчас все жалобы принимает call-центр.

"Сейчас мы тестируем чат-бот для получения жалоб, где потребители в автоматическом режиме могут пожаловаться. К сожалению, есть большие препятствия нормативного характера. Он очень удобный из-за ограничений, которые мы имеем в законодательстве, поскольку там надо отметить очень большое количество персональной информации. Сейчас мы работаем над тем, чтобы облегчить данный сервис, сделать его качественным и ждите это вскоре", - добавила руководительница ведомства.

Также она отметила, что в каждом регионе устанавливается система "открытого окна", куда можно обратиться и получить любую информацию.

Чаще всего граждане жалуются на качество сливочного маска, говорит Кальдий.

"Не мало нарушений случается и в другой молочной продукции, в частности в твороге, а также твердых сырах. Кроме того, по колбасным изделиям большая проблема, поскольку это многокомпонентная продукция. Но даже в уксус и специи недобросовестные производители пытаются что-то подмешивать", - сообщает она.

Однако на качество продовольственных товаров пожаловались только 5% потребителей.

"Эта цифра низкая по сравнению с другими группами товаров. И это понятно именно из-за разницы в цене. Большинство продуктов стоит намного дешевле чем техника или коммунальные услуги. То есть чем больше человек теряет средств, тем активнее он будет отстаивать свои права. Возможно, когда состоится диджитализация и будет очень простой электронный вариант жалоб, то количество жалоб на продукты увеличится", - пояснила Кильдий.

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Кроме этого, количество жалоб растет из-за спроса на онлайн-покупки. В интернете чаще покупают непродовольственные товары, которые значительно дороже.

"Люди все больше заказывают в Интернете, в частности промтовары. Они дороже чем продукты, и на них чаще жалуются. К нам практически ежедневно поступают жалобы. Если раньше мы могли помочь реальной консультацией и решать в пользу потребителя, то сейчас в 80% случаев шансы стали "50/50", - рассказал Несмиян.

Также во время онлайн-шопинга люди чаще наталкиваются на мошенников.

"Как следствие, нет чеков и документов, поэтому помочь становится сложно. Кроме того, государство ограничило с 2014 года органы защиты прав потребителей. И чтобы за вашей жалобой вышла проверка, вам нужно сообщить, что за субъект хозяйственной деятельности продал вам товар. Часто покупатели этого не знают", - сказал эксперт.

Мошенников в интернете можно обнаружить, если тщательно проверить их онлайн-страницу. Стоит обратить внимание на то, есть ли отзывы реальных покупателей, как давно начали появляться посты, истории, сколько подписчиков и не фейковые ли они.