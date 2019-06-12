Приходько выиграла суд у Порошенко

Приходько отсудила у Порошенко 260 тыс. грн. Фото: "Женский"

Певица Анастасия Приходько выиграла суд против 5-го президента Украины Петра Порошенко.

В феврале 2018-го Приходько заявляла, что ее обманом сняли в предвыборном ролике Порошенко и подала в суд.

11 июня она в Instagram сообщила о победе. Впоследствии Порошенко подал апелляцию.

Анастасия Приходько объявила, что будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу.

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О своем решении певица сообщила в соцсетях.

Бывшая украинская певица, а теперь член партии "Батькивщина" Анастасия Приходько объяснила, почему ушла из эфира "5 канала". Убеждена, что ведущая программы Янина Сколова специально унижала в эфире Юлию Тимошенко, чтобы спровоцировать ее, написала Приходько в Facebook.