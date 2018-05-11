Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину

 
Ексклюзивы
1/5
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2655
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 48887
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1395
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3150
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 6831
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1908
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1125
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7227
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11475
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
6
10
12
11
17
Мужчина организовал ретро-мотомайстерню среди гор
Мужчина организовал ретро-мотомайстерню среди гор
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
Одесская вата - блоггер показал &quot;элиту русского мира&quot;
Одесская вата - блоггер показал "элиту русского мира"
&quot;Бессмертный полк&quot; и орки: как отметили День Победы в Киеве
"Бессмертный полк" и орки: как отметили День Победы в Киеве
Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО
Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО
Видео
Все видео
Националисты подрались с полицейскими под имением Левочкина
Националисты подрались с полицейскими под имением Левочкина
На акции "Бессмертный полк" Харьков назвали российским
На акции "Бессмертный полк" Харьков назвали российским
9 мая в Кривом Роге исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии
9 мая в Кривом Роге исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11475
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2151
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7020
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6570
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2151
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 450
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 07:21

Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину

  Комментировать
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину
На выходных будут дожди и похолодает. Фото - Закарпатье онлайн

В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха +14 ...+ 18 градусов, только на Западе будет теплее - +20 ... + 25 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон. Его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то в Украине ощутимо похолодает. В течение дня 11 мая температура воздуха составит + 14 + 18 градусов, на Западе будет теплее, + 20 + 25 градусов", - сообщает синоптик.

Компенсацией за похолодание станет солнечный день, осадки маловероятны. На Востоке усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, однако воздух станет свежее, в столице максимально близко +18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собака стала героем прогноза погоды

12 мая неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, в Луганской, Донецкой областях и в районе Днепра - дожди, ветер и холодно, + 10 + 16 градусов. На остальной территории - прохладно и без осадков.

13 мая дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно, только на Западе местами до +20 градусов.

В Киеве 12 мая - сухо, + 16 + 18, 13 мая будут идти холодные дожди, + 14 + 16 градусов.

Такая смена воздушной массы может сказаться на самочувствии, отмечает синоптик.

Этой ночью в нескольких регионах Украины были заморозки, которые принес арктический циклон - от 0 ... -3 ° С на поверхности земли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 125582
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 105206
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 95959
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 83261
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 14 Просмотров: 48896
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
12
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 16808
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua