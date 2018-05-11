Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину

На выходных будут дожди и похолодает. Фото - Закарпатье онлайн

В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха +14 ...+ 18 градусов, только на Западе будет теплее - +20 ... + 25 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон. Его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то в Украине ощутимо похолодает. В течение дня 11 мая температура воздуха составит + 14 + 18 градусов, на Западе будет теплее, + 20 + 25 градусов", - сообщает синоптик.

Компенсацией за похолодание станет солнечный день, осадки маловероятны. На Востоке усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, однако воздух станет свежее, в столице максимально близко +18 градусов.

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12 мая неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, в Луганской, Донецкой областях и в районе Днепра - дожди, ветер и холодно, + 10 + 16 градусов. На остальной территории - прохладно и без осадков.

13 мая дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно, только на Западе местами до +20 градусов.

В Киеве 12 мая - сухо, + 16 + 18, 13 мая будут идти холодные дожди, + 14 + 16 градусов.

Такая смена воздушной массы может сказаться на самочувствии, отмечает синоптик.

Этой ночью в нескольких регионах Украины были заморозки, которые принес арктический циклон - от 0 ... -3 ° С на поверхности земли.