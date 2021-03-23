При пересечении украинской границы надо будет сдать ПЦР-тест: новые правила

ПЦР-тест будут сдавать все, кто въезжать в Украину. Фото: Reuters

Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа.

Граждане Украины, которые возвращаются домой из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, откуда они возвращаются. Или это страна с зеленой или красной зоны по уровню болезни, говорится в постановлении правительства.

Эти правила действуют также для иностранцев при въезде в Украину.

От самоизоляции освобождаются те украинцы, которые имеют на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделали не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия на границу. То есть, тест надо делать перед вылетом в Украину.

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В Украине на вакцинацию от коронавируса записались 326 336 граждан.