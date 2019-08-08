Президент Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1134
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2421
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1944
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4176
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13257
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15309
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2889
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3429
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
6
6
5
25
4
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Видео
Все видео
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
Как выглядит Синевир с высоты птичьего полета
Как выглядит Синевир с высоты птичьего полета
"Командой просматриваем твои видео" - Усик провел эфир с Шарием
"Командой просматриваем твои видео" - Усик провел эфир с Шарием
Уничтожили подводную лодку противника - показали учения украинских авиаторов
Уничтожили подводную лодку противника - показали учения украинских авиаторов
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3377
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3735
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7506
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1314
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 12:40

Президент Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем

  Комментировать
Президент Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем
Зеленский в Стамбуле. Фото: Главком.

В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Переговоры проходят в узком кругу. А позже их формат будет расширен, передает Главком.

Встреча продлится час, после чего в честь визита Зеленского пройдет ланч от имени Вселенского патриарха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине разрешат казино: президент назвал условия

Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

Земельную реформу в Украине проведут в 2019-м, а рынок земли откроют в 2020-м. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 43107
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 36999
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 29746
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 23302
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде 7 Просмотров: 16347
Общество
США заморозили миллиарды долларов, предназначенных на международную помощь
США заморозили миллиарды долларов, предназначенных на международную помощь Просмотров: 252
Рассказали подробности марша ветеранов на День Независимости
Рассказали подробности марша ветеранов на День Независимости Просмотров: 1332
НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка" - СМИ
НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка" - СМИ Просмотров: 333
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
 Просмотров: 828
Политзаключенный Сущенко согласился отбывать наказание в Украине: что это значит
Политзаключенный Сущенко согласился отбывать наказание в Украине: что это значит Просмотров: 540
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 42978
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua