Президент Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем

Зеленский в Стамбуле. Фото: Главком.

В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Переговоры проходят в узком кругу. А позже их формат будет расширен, передает Главком.

Встреча продлится час, после чего в честь визита Зеленского пройдет ланч от имени Вселенского патриарха.

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Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

Земельную реформу в Украине проведут в 2019-м, а рынок земли откроют в 2020-м. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.