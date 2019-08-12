Президент внес изменения в указ об увольнении главного пограничника Цигикала

Изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы внес президент Владимир Зеленский.
Указ №592/2019 от 12 августа опубликовано на сайте главы государства, сообщает УНИАН.
"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 №346 "Об освобождении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий", - говорится в документе.
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Зеленский уволил Цигикал с должности председателя Государственной пограничной службы Украины 31 мая. Он занимал эту должность с июля 2017 года.
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнека руководителем Государственной пограничной службы. Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте главы государства.
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