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Президент внес изменения в указ об увольнении главного пограничника Цигикала

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Президент внес изменения в указ об увольнении главного пограничника Цигикала
Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала с должности председателя ГНСУ. Фото: УНИАН

Изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы внес президент Владимир Зеленский.

Указ №592/2019 от 12 августа опубликовано на сайте главы государства, сообщает УНИАН.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 №346 "Об освобождении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий", - говорится в документе.

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Зеленский уволил Цигикал с должности председателя Государственной пограничной службы Украины 31 мая. Он занимал эту должность с июля 2017 года.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнека руководителем Государственной пограничной службы. Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте главы государства.

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