Президент Порошенко присвоил Киевскому академическому молодому театру статуса национального

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3476
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 756
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1818
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3078
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5373
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1953
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3177
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5438
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6858
Фото
Все фото
6
9
4
5
6
Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом
Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Некалендарная зима: карпатские перевалы засыпает снегом
Некалендарная зима: карпатские перевалы засыпает снегом
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Видео
Все видео
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2727
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1188
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1323
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3096
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3267
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2871
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 02:16

Президент Порошенко присвоил Киевскому академическому молодому театру статуса национального

  Комментировать
Президент Порошенко присвоил Киевскому академическому молодому театру статуса национального
Киевский академический молодой театр стал национальным. Фото: ТСН

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Киевскому академическому Молодому театру статуса национального.

Соответствующий указ №199/2019 глава государства подписал во вторник, сообщается на официальном сайте.

"С целью поддержки и развития украинского театрального искусства и учитывая весомый вклад театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический Молодой театр" в дело национального и культурного возрождения, постановляю: предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статуса национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали об участниках Каннского кинофестиваля от Украины

Киевский академический Молодой театр - театральный коллектив, работающий в Киеве с момента основания в 1979 году. С 1985 по сегодняшний день театр занимает особняк по улице Прорезной, дом 17, в котором в разные годы располагались доходный дом, офицерский клуб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Порошенко присвоил Киевскому академическому молодому театру статуса национального». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 40275
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 39097
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 23529
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 17599
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 16884
Общество
Боевики в Донбассе совершили 13 обстрелов: один военнослужащий погиб, двое получили ранения
Боевики в Донбассе совершили 13 обстрелов: один военнослужащий погиб, двое получили ранения Просмотров: 144
Водитель убегал от патрульных и едва не покалечил детей
Водитель убегал от патрульных и едва не покалечил детей Просмотров: 153
Украинец ехал в Россию с полным автомобилем взрывчатки
Украинец ехал в Россию с полным автомобилем взрывчатки Просмотров: 396
Конгресс США просит Белый Дом не отзывать Йованович из Украины
Конгресс США просит Белый Дом не отзывать Йованович из Украины 1 Просмотров: 243
Правоохранители объявили подозрение депутату, который сбил двух человек
Правоохранители объявили подозрение депутату, который сбил двух человек Просмотров: 315
Больше всего комментируют
23
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 38432
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua