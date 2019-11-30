Президент Франции наградил командующего ВМС Украины орденом

Игоря Воронченко наградили французским национальным орденом "За заслуги". Фото: ВМС Украины

Командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко наградили французским национальным орденом "За заслуги".

Решение о награждении принял лично президент Франции Эммануэль Макрон, а вручил орден французский посол в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в Facebook.

"Национальный орден "За заслуги", который я имел честь только вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским Военно-морским силам", - сказал де Понсен.

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В то же время Воронченко отметил, что награда является оценкой деятельности всех ВМС Украины.

"Между нашими флотам поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами альянса для общего применения и исполнения задач", - подчеркнул командующий ВМС Украины.

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 46 военнослужащих Украины, 19 из них были посмертными.