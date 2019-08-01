Премии военным ко Дню Независимости: в Минобороны сделали заявление

В Министерстве обороны подтвердили, что военным выплатят премии ко Дню Независимости.
В то же время пока неизвестна сумма выплат и кто ее получит. Об этом сообщил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов во время брифинга.
"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением президента", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
По словам Салахова, в Минобороны решают какой будет сумма премии и кто ее получит.
Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Зеленский заявил, что сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий.
Комментарии