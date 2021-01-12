Предупреждают о лавинах в Карпатах

По результатам проверки определили, что есть 3 уровень лавинной опасности. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook

Опасность схода лавин существует на восточном склоне горы Поп Иван Черногорский.

В Яворницком поисково-спасательном отделении провели зондирование снежного профиля и тест компрессией на степень лавинной опасности, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По результатам проверки определили 3-й уровень лавинной опасности.

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"Работы проводились на восточном склоне горы Поп Иван Черногорский крутизной 37 градусов на высоте 1947 метров над уровнем моря. Согласно результатам теста определили 3-й уровень лавинной опасности - значительная. Сход лавин возможен при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах", - написали в сообщении.

Покров снега на этом склоне умеренный.

12 января в Украине ожидается преимущественно сухая, но облачная и холодная погода. Небольшой мокрый снег прогнозируют только на юге Одесской области и в Приазовье. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица, сообщает Укргидрометцентр.