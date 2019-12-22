Предупредили о резком изменении погоды

22 декабря в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На высокогорье еще сильнее.

"Днем порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с - І уровень опасности", - сообщает Укргидрометцентр.

Во остальных регионах утром туман, днем ​​возможен дождь, но кратковременный. Температура сохранится до 12°С, в южных областях до 15°С.

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С 23 декабря смену погоды почувствуют все области. Ожидаются затяжные дожди по всей Украине и постепенное снижение температуры. На востоке днем ​​ожидается до 8 °С, в центре до 10°С, в большинстве западных областей 4-5°С.

В ночь на 1 января 2020 в Киеве ожидается -2 ... -4 ° C и без осадков. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

"Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о "зимней резине" для вашей новогодней обуви", - написала синоптик на своей странице