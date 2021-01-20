Представителям ЛГБТ в Николаеве пригрозили резней

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В Николаеве неизвестные пригрозили "резать родных и поджигать дома" представителей ЛГБТ.

В Николаеве неизвестные направили угрозы в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.

Анонимное письмо поступило в местную организацию "Лига", пишет PavlovskyNews.

В нем сказано о намерениях бороться с проявлениями нетрадиционной сексуальной ориентации в городе. В частности, речь идет о том, что таких людей будут "отлавливать по темным улицам, резать их родных и будут поджигать дома".

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Также неизвестные прислали видео, на котором бьют людей и поджигают волосы.

Представитель "Лиги" Владислав Фомин в комментарии заявил, что в организации не воспринимают такие угрозы всерьез. Он пожелал анонимам позаботиться о своем душевном здоровье, сходить в церковь и поставить свечку.

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