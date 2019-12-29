Представители Украины и России продолжают переговоры о транзите газа

В Вене продолжаются переговоры по транзиту газа. Фото: ТСН

В Вене продолжаются переговоры между Украиной и Россией о транзите газа после 1 января 2020 года.

Об этом сообщил глава "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель - финализировать все договоры", - отметил он.

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20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов. Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.