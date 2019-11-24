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воскресенье, 24 ноября 2019 02:13

Председатель правления Приватбанка попал в больницу

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Председатель правления Приватбанка попал в больницу
Председатель правления ПриватБанка попал в больницу. Фото: Сегодня

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл госпитализирован в больницу из-за переутомления.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", – сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга в комментарии "УНН", после того, как нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что Крумханзл находится больнице с инфарктом.

"Мы не подтверждаем госпитализации с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает", – сообщил Серга.

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Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что у председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла произошел инфаркт, когда он тренировался в тренажерном зале.

Петр Крумханзл возглавил Приватбанк в начале 2018 года. До этого он работал операционным директором Home Credit China. С 2008 года по 2011 год Крумханзл работал в Украине операционным директором "Райффайзен Банк Аваль", после чего вернулся в ЕС и занялся консалтингом в сфере финансовых услуг.

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24
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