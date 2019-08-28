Председатель ГАСИ провел встречу с членами Американской торговой палаты в Украине

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28 августа прошла встреча председателя ГАСИ Украины Сергея Кузьмина с представителями транснациональных корпораций в рамках платформы Американской торговой палаты. Темами встречи стали перспективы развития государственного архитектурно-строительного контроля в Украине, улучшения инвестиционного климата и устойчивое развитие строительной отрасли. На встрече были обозначены наиболее проблемные вопросы госархстройконтроля и системные пути их решения. О этом сообщает пресс-служба ГАСИ Украины.

Представители иностранного бизнеса с оптимизмом оценили начало структурных реформ в ГАСИ Украины. Наиболее болезненной точкой члены Американской торговой палаты в Украине назвали немотивированные и абстрактные отказы в выдаче разрешительной документации на объекты классов последствий СС2 и СС3. В связи с этим, инвесторы отметили целесообразность и своевременность отдельного поручения Сергея Кузьмина о запрете на непрозрачные и крайне формальные основания для отказа в регистрации.

Особое внимание во время встречи было уделено сфере лицензирования. Сергей Кузьмин и представители бизнеса пришли к консенсусу относительно необходимости модернизации этой функции ГАСИ. В частности, стороны обсудили проблематику лицензирования нерезидентов. Также Сергей Кузьмин обратил внимание международного бизнеса на необходимость изменений на рынке экспертных организаций. Некомпетентная и некорректная экспертиза проектно-строительной документации является одним из главных источников властных злоупотреблений. Председатель ГАСИ отметил необходимость создания прозрачной процедуры отмены аккредитации нечестных экспертных организаций.

"Убежден, Госархстройинспекция станет последовательным союзником Американской торговой палаты в достижении общих целей для устойчивого развития украинского строительства", - резюмировал Сергей Кузьмин.

Напомним, Председатель ГАСИ Сергей Кузьмин дал поручение руководителям территориальных органов взять под личный контроль соблюдение сроков внесения информации, указанной в сообщении о начале строительных работ, в Единый реестр. А также обратил внимание, что в реестре должны быть данные о каждом таком полученном Госархстройинспекцией документе - без каких-либо надуманных оснований для отказов в регистрации.