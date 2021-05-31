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понедельник, 31 мая 2021 14:01

Предприятия жалуются, что государство не финансирует тайные военные проекты

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Предприятия жалуются, что государство не финансирует тайные военные проекты
Военные проекты не получают финансирования от Министерства обороны. Фото: Укоборонпром

Несколько государственных оборонных предприятий пожаловались на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках заказа Министерства обороны Украины в прошлом году.

Об этом сообщают общественные организации StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок.

Павлоградский химический завод, производящий снаряжение ракетных двигателей, сообщил СНБО, что Минобороны не выполняет указ президента о создании новых видов ракетного вооружения и боеприпасов. В частности это касается производства ракетных комплексов "Вільха" и "Грім". Руководство предприятия заявило: от министерства не поступает финансирование. Из-за этого возникает простой производственных мощностей, увольняются профессиональные работники. За прошлый год Павлоградский химзавод понес убытки на сумму 156,8 млн грн.

Производитель военной аппаратуры – госпредприятие "Радиоприбор" из Запорожья – сообщил правительству, что не получает заказов от Министерства обороны. Есть только субподряд от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению, что производит БТР-4Е для армии. Однако именно ХКБМ нерегулярно получает выплаты от Минобороны, из-за чего задолжало "Радиоприбору" 4,9 млн грн.

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Львовский государственный завод "ЛОРТА", производитель аппаратуры связи спецназначения, за прошедший год не получил от Минобороны финансирование за заказанную продукцию, на производство которой завод потратил 25 млн грн собственных средств.

Программа "Производство военных транспортных средств" за прошлый год была профинансирована лишь на четверть. Отсутствует оборонный заказ на производство новых танков "Краб" и "Булат".

Активисты утверждают, что этот список не является исчерпывающим – полная информация об оборонном госзаказе находится под грифом "секретно". Государственный оборонный заказ в 2020-2021 годах утверждался с опозданием на четыре-пять месяцев. Поэтому оборонные предприятия не получили достаточного финансирования.

Реформа государственного оборонного заказа как неэффективной процедуры финансирования модернизации вооружения ВСУ должна быть заменена на систему конкурентных открытых процедур. Это предусматривает закон "Об оборонных закупках", который должен усилить общественный контроль за эффективностью бюджетных расходов Минобороны. Подобные практики существуют в странах НАТО.

В следующем году государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование. Об этом заявил новоназначенный генеральный директор концерна Юрий Гусев.

Вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины". В него войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.

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