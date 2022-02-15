Предприятия группы Ferrexpo успешно прошли международный аудит

ЧАО "Полтавский ГОК" и ООО "Еристовский ГОК", входящие в группу Ferrexpo, в январе 2022 года успешно прошли аудит социальной ответственности. Фото: Interfax.com.ua

"Полтавский ГОК" и ООО "Еристовский ГОК", входящие в группу Ferrexpo, в январе 2022 года успешно прошли аудит социальной ответственности по методике SMETA. Его проводила международная компания Intertek.

В ходе аудита исследовался уровень социальной защиты работников. Проверяли производственные подразделения, вспомогательные службы и администрацию. Также проводились групповые и индивидуальные интервью со всеми звеньями основных сотрудников, работников вспомогательных служб и подрядных организаций.

Положительно отметили подходы руководства предприятий к социальному обеспечению сотрудников. В частности, бесплатная транспортировка к рабочему месту, качественное медицинское обслуживание на базе собственной медико-санитарной части, страхование здоровья и жизни.

"По результатам аудитов установили, что указанные предприятия соблюдают требования конвенций Международной Организации Труда и программы SMETA. Работодатель обеспечивает условия для безопасного труда, рабочее время соответствует требованиям законодательства Украины и отраслевым стандартам. Отсутствует дискриминация, предприятие руководствуется положениями, в полной мере защищающими права работников", - говорит Инна Ус, руководитель проектов и программ – ведущая аудиторка социальной ответственности и систем менеджмента компании Intertek.

Руководитель отдела продаж в Европе – исполнительный директор по внешним связям Группы Ferrexpo Ярославна Блонская отмечает, что впервые проходили такой аудит.

"Позитивный вывод аудиторов свидетельствует не только о высоком качестве производства, но и о достойном уровне социальной ответственности наших предприятий. Результаты анализа еще раз подтвердили, что Ferrexpo создала необходимые условия для безопасной работы, внедряет современные передовые технологии для уменьшения негативного влияния своей деятельности на окружающую среду. Является надежным деловым партнером как в Украине, так и на международных рынках", - добавила Ярославна Яблонская.

Результаты социального аудита будут опубликованы на официальном сайте платформы Sedex.

Sedex Members EThical Audit – это аудит, в ходе которого проводится оценка соответствия предприятия установленным требованиям по четырем основным сферам: охрана труда и производственная безопасность, окружающая среда, условия труда и деловая репутация поставщика. Результаты аудита социальной ответственности SMETA признаются более чем в 160 странах мира. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Intertek является лидером отрасли с более чем 43 800 работниками из 1000 офисов в более чем в 100 странах. Компания помогает местному и глобальному бизнесу обеспечивать свое соответствие стандартам качества, здравоохранения, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности практически любого рынка во всем мире.