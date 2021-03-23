Предприятие Центрэнерго стало государственным - Зеленский

Над крупным предприятием энергетической отрасли государство восстановила контроль. Фото: www.epravda.com.ua

Государство восстановило контроль над ПАО "Центрэнерго". Это одно из крупнейших предприятий энергетической отрасли в Украине.

Министр энергетики должен быть независимым и работать над реализацией реформ в отрасли. Об этом во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Кроме того, на встрече обсуждали реализацию программ энергоэффективности, инвестиции в аграрный сектор и кредитование инфраструктурных проектов, в частности ремонта дорог. Также Зеленский отметил, что страна заинтересована в привлечении инвесторов к проведению прозрачной приватизации, и обсудил продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

В Украине наибольшее количество аварийных остановок ТЭС произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала. С 1 января по 9 февраля 2021-го на энергоблоках ТЭС ГК 92 раза останавливались энергоблоки вследствие технологических нарушений.