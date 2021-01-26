Предельная цена на газ для населения: эксперт объяснил опасность

Михаил Гончар: если фиксированная цена будет действовать только определенное время, западные партнеры закроют глаза на фоне пандемии. Фото: Reuters

Если решение про предельную цену на газ для населения временное, катастрофы не будет.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"В Украине пока что есть газовый квазирынок. Конечно, возникает снова недоверие со стороны Международного валютного фонда к украинской власти. Она и так квалифицируется на Западе как некомпетентная и популистская. Но если фиксированная цена будет действовать только определенное время, думаю, западные партнеры закроют глаза на фоне пандемии. Главное - не допустить продавливания через Верховную Раду популистских предложений, что будут деформировать еще до конца не сформированный рынок. А такие попытки, вероятно, будут", - прогнозирует Михаил Гончар.

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По его словам, российская агентура влияния заряженная Москвой по нескольким линиям.

"Дезинформационная: распространяют пропагандистский нарратив про дешевый российский газ. Правовая: создают законодательные и нормативно-правовые предложения о регулировании цен. Политическая: обрабатывают высшее государственное руководство Украины о необходимости возобновить сотрудничество с РФ в энергетике и газовой отрасли в частности. А там, мол, легче будет и за Донбасс договориться. Это все - элементы российской агрессии против Украины", - объясняет эксперт.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Правительство для украинцев установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Так в среднем по стране она уменьшится на 30%, заявляет премьер Денис Шмыгаль.