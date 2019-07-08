"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада

Евгений Глибовицкий: будет ли воля на реформы, зависит от состава коалиции. "Голос" и "Европейская солидарность" полны желания что-то менять. Часть "Слуги народа" - тоже. Как и часть "Батькивщины". Но не факт, что этого хватит. Фото: Тарас Подолян

Если только одна партия выиграет выборы, то несмотря на соблазн своиволья, лучше прислушаться к долгосрочному интересу избирателя.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Не люблю слово "власть". Мол, есть общество и над ним должна тяготеть некая данность. Это не так. Стоит говорить "администрация", "коалиция". Политик Владимир Литвин когда-то говорил, что власть воспринимает выборы как социологический опрос. Мол, есть некая константа, которая раз в пять лет доброжелательно спрашивает простолюдинов, что они хотят? Порошенко пытался так играть. Если Зеленский будет действовать так же, его ждет аналогичный результат", - считает он.

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Мы никогда не имели ситуации, когда одна партия определяет всю политику, отмечает эксперт.

"Это будет выглядеть как "все против одного". Будет ли воля на реформы, зависит от состава коалиции. "Голос" и "Европейская солидарность" полны желания что-то менять. Часть "Слуги народа" - тоже. Как и часть "Батькивщины". Но не факт, что этого хватит.

Еще один положительный фактор - пророссийские силы вынуждены играть по европейским правилам. Должны быть открытыми, аргументировать свою позицию. Льдина преданных свидетелей Кремля тает", - добавляет Евгений Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.