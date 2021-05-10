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понедельник, 10 мая 2021 22:03

Праздновала 9 мая: 14-летняя девочка впала в алкогольную кому

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Праздновала 9 мая: 14-летняя девочка впала в алкогольную кому
Девочка впала в кому. Фото: Украинская правда

В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому.

В тяжелом состоянии ее увезли в больницу, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Происшествие случилось 9-го мая. Вероятно, девушка праздновала День победы. Пока не сообщается, с кем она выпивала.

В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Родителей подростка о данном происшествии проинформировали.

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В Одесской области 6-летний мальчик напился на кладбище водки. Парня нашли на улице, когда ему было плохо.

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Дата
10
мая

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