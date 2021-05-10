Праздновала 9 мая: 14-летняя девочка впала в алкогольную кому

Девочка впала в кому. Фото: Украинская правда

В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому.

В тяжелом состоянии ее увезли в больницу, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Происшествие случилось 9-го мая. Вероятно, девушка праздновала День победы. Пока не сообщается, с кем она выпивала.

В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Родителей подростка о данном происшествии проинформировали.

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