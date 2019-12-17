Праздник к нам приходит: ученый назвал алкоголь приводит к наименьшему похмелью. Фото: kykyryzo.ru

Ученый назвал алкоголь приводит к наименьшему похмелью. Фото: kykyryzo.ru

Ученый из Брайтонская университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что легче всего опьянеть от хереса и портвейна.

По словам ученого, эти напитки также вызывают больше похмелья. Их отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя - около 20 процентов, пишет Daily Mail.

Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.

Также он засчитал в список опасных алкогольных напитков виски и другие крепкие напитки. Через высокий градус они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

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По словам профессора, игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению - газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

Сосабовски добавил, что многие люди во время застолья дежурят алкоголь с водой, так как это якобы помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако он категорически не советует это делать, тем более если речь идет о 40-градусные напитки. Такой прием снижает процент этанола в два раза - как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянения.

Также врач не советует запивать легкий алкоголь прочным. Если и пить крепкий алкоголь, то лучше водку.

"Лучше пейте водку, чтобы чувствовать себя" менее плохо "на следующее утро. Однако единственный способ не перепить - это не пить вообще", - резюмировал Сосабовски.

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