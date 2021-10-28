Праздник 29 октября: кого сегодня чествуют в церкви

29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.
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Лонгин вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Именно он ударил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем: затмение Солнца, землетрясение, распад камней. Он уверовал в Господа после того, как своими глазами увидел чудеса.
Лонгин с другими воинами вернулся в родной город и стал проповедовать. По приказу прокуратора Понтия Пилата они были схвачены и казнены путем отрубления головы. Главу Сотника принесли в Иерусалим, чтобы прокуратор мог убедиться в его смерти. После этого она была выброшена за стены города. Проходившая мимо слепая женщина нашла ее, закопала в земле, согласно христианским обычаям, и немедленно же прозрела. Свершившееся чудо вдохнуло в народ веру о том, что обращенные молитвы к Святому Лонгину Сотнику способны помочь исцелению.
Лонгина считали защитником от глазных болезней, поэтому 29 октября особенно усердно молились ему об исцелении.
29 октября традиционно все умывались холодной водой. Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые верующие для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.
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