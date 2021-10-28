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пятница, 29 октября 2021 05:05

Праздник 29 октября: кого сегодня чествуют в церкви

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29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.

Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о мученике.

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Лонгин вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Именно он ударил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем: затмение Солнца, землетрясение, распад камней. Он уверовал в Господа после того, как своими глазами увидел чудеса.

Лонгин с другими воинами вернулся в родной город и стал проповедовать. По приказу прокуратора Понтия Пилата они были схвачены и казнены путем отрубления головы. Главу Сотника принесли в Иерусалим, чтобы прокуратор мог убедиться в его смерти. После этого она была выброшена за стены города. Проходившая мимо слепая женщина нашла ее, закопала в земле, согласно христианским обычаям, и немедленно же прозрела. Свершившееся чудо вдохнуло в народ веру о том, что обращенные молитвы к Святому Лонгину Сотнику способны помочь исцелению.

Лонгина считали защитником от глазных болезней, поэтому 29 октября особенно усердно молились ему об исцелении.

Автор: tatmitropolia.ru
 

29 октября традиционно все умывались холодной водой. Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые верующие для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.

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