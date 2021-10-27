Праздник 28 октября: кого сегодня чествуют православные

28 октября православные чтят память святого Евфимия Солунского, жившего в 9 веке в Палестине.

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При рождении святого назвали Никитой. Он появился на свет в христианской семье. По просьбе родителей Никита рано женился. Но в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий стал схимником, пошел к Афону и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвленной плоти. Когда слух о его подвижничестве начал распространяться, и к святому потянулись паломники, он скрылся от людей на острове.

Святой был усерден в борьбе с духовными и телесными страстями. Поэтому получил от братьев по вере уважение, а от Господа – дар лечения болезней, а также предсказание будущего. Люди стали приходить к нему за советом и исцелением от болезней. Также святой обладал способностью изгонять бесов. Во время своей жизни Евфимий основал две обители – мужскую и женскую – на горе Перистера, где служил в чине диакона в течение 14 лет.

Автор: pravoslavie.ru

28 октября отмечали народный праздник Ефимия Осеннего. Наши предки верили, что вместе с зимой активизируется нечистая сила. К примеру, мара может сесть за прядку и испортить работу. Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму.