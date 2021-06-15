Праздник 16 июня: сегодня запрещены гуляния

Православная церковь 16 июня чтит святого Лукиана. Апостол Петр учил его Христианской вере.

Лукиан жил в Риме, принял христианство. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии.

По просьбе святого Климента, папы Римского, он отправился на проповедь Евангелия в западные страны вместе с помощниками. В правление римского императора Домициана началось второе гонения христиан. Он велел отдавать на муки и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам.

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Автор: pinterest.com Над гробом мученика Лукиана построили церковь.

Лукиан по велению Господа должен был совершить подвиг. Он собрал верующих и убеждал их не бояться мучений и смерти. Бог даровал ему возможность присоединиться к лику святых мучеников. После молитвы Лукиан с пресвитером Максианом и дьяконом Иулиан пошел на вершину горы, где продолжал поучать народ.

Воины императора преследовали их, схватили и привели на суд. Лукиана обвиняли в колдовстве. Он ответил, что является не волшебником, а рабом Истинного Бога. Святого подвергли пыткам, но от веры Лукиан не отказался. Ему отрубили голову, а над телом мученика засиял Небесный свет.

Церковь свидетельствует, что Лукиан встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку. Дойдя до выбранного им для захоронения места лег на землю и с миром почил. 500 язычников обратились ко Христу, когда увидели это чудо.

16 июня нельзя работать в доме и огороде. Запрещено стричься, красить волосы, купаться в открытых водоемах. Сегодня не советуют праздновать свадьбу и проводить пышные гуляния.

День Ангела сегодня отмечают Денис, Дмитрий и Павел. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.