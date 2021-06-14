Праздник 15 июня: сегодня молятся отлученному от церкви патриарху

15 июня православная церковь чтит святого Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Никифор был в свое время выдающимся церковным деятелем. Он служил Богу и оставил многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания.

Автор: pinterest.com Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века.

Во время правления Льва IV святой получил звание царского советника. При дворе он отстаивал честь святых икон и вел добропорядочную жизнь.

Во времена правления Льва V еретический собор отлучил от церкви святого патриарха Никифора и его предшественников за отстаивание веры в Господа. 30 лет, до самой смерти, он находился в ссылке, жил в нужде и скорби, тяжело болел.

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В народе этот день называют Никифор-вьюн зеленый, Никифор Дубодер. Говорят, что сегодня нельзя ходить в лес, ведь там может случиться беда.

15 июня запрещено проводить шумные празднования. Не рекомендуют заводить домашних животных. Нельзя шить, прясть и купаться в открытых водоемах.

День Ангела сегодня отмечают Иван, Константин, Елена и Мария. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.