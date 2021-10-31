"Правый сектор" подрался с журналистами пророссийского телеканала "Наш"

Флаг Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" / "Правый сектор"

В Сумах 30 октября произошел конфликт между представителями праворадикальной организации "Правый сектор" и журналистами пророссийского телеканала "Наш".

Телеканал принадлежит пророссийской политике Евгению Мураеву. О конфликте сообщила полиция Сумской области.

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"В центре областного центра между активистами и журналистами одного из телеканалов произошла стычка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время всем участникам дадут правовую оценку. Обстоятельства инцидента выясняются", – говорится в заявлении полиции.

Телеканал "Наш" утверждает, что на его журналистов напали. Журналист Максим Герасименко утверждает, что нападавшие уничтожили аппаратуру, а его самого ударили по лицу.

Активисты "Правого сектора" провели акцию протеста возле управления полиции в Сумской области после похорон своего товарища Александра Иванины, которого вечером 27 октября застрелил неизвестный перед подъездом собственного дома на глазах у жены. В организации обвиняют полицию в бездействии, из-за которого, по их мнению, убили Иванину. Полиция рассматривает две основные версии – убийство на заказ и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.